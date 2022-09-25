Недавно Александр Усик одержал громкую победу над Энтони Джошуа. Украинец во второй раз победил AJ и оставил при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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Боксер высказался о популярном мнении, что тренеры запрещают спортсменам заниматься сексом перед боем. Александр считает, что это устаревшее мнение.

Если женщины рядом нет, то, наверное, нельзя. Или девушки. Если есть, то почему бы и нет? Это вымышленные вещи из советского союза. Эту схему не до конца поведали. Если заниматься любовью с женщиной или девушкой всю ночь, то понятно, что к утру тебе крышка. А если на половину или четверть, то ничего страшного не будет. В какой-то момент нет близости со второй половинкой. Я сам себе устанавливаю рамки, например раз в месяц. Я не дома живу, но на выходных я приезжаю, и мы с женщиной и детьми идем в церковь. Если ее рядом нет, то все. На тренировках отдаешь столько энергии, так что не очень хочешь думать о сексе. Думаешь, как бы поскорее лечь в постель,

– рассказал Усик.

Уже 13 лет боксер женат на своей женщине Екатерине, с которой познакомился еще в школе. Вместе с ней Александр воспитывает троих детей – дочь Елизавета и сыновей Кирилла и Михаила.

Усик ждет бой с Фьюри

Напомним, что после победы над Джошуа у украинца есть амбициозные планы. Теперь Усик намерен боксировать с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона.

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Однако Александр не хочет выходить на ринг в этом году, тогда как "Цыганский король" настаивает на битве в декабре 2022-го. Потому возможным соперником украинца называют Деонтея Уайлдера.