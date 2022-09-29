У вівторок добігла кінця Ліга націй 2022-2023. Серед невдах в останньому дивізіоні D виявилась збірна Мальти, яка провалила завдання.

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Острівна команда у групі з Естонією та Сан-Маріно здобула дві перемоги на останньою і не змогла піднятись у Лігу С. Після цього місцева федерація відсторонила від роботи тренера Девіса Манджу.

Однак причиною стали зовсім не провальні результати. Як стало відомо ЗМІ, футболісти звинувачують Девіса у сексуальних домаганнях до них.

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Двоє анонімних гравці заявили, що тренер дозволив собі непристойну поведінку із сексуальним підтекстом. Саме тому федерація вирішила тимчасово призупинити співпрацю до кінця розгляду справи.

При цьому сам Манджа заперечує будь-які звинувачення у непристойній поведінці. Спеціаліст подати в суд на тих, хто буде поширювати неправдиву інформацію.

Хто такий Девіс Манджа

Девіс працює у збірній Мальті з грудня 2019 року. За цей ас він провів 28 поєдинків, в яких здобув 10 перемог та п'ять нічиїх. Раніше італієць очолював Барі, Спецію, Асколі, Палермо, Варезе та Університатю Крайова.

З останніми він виграв Кубок Румунії у 2018 році. Також у 2013-2014 роках він очолював молодіжну збірну Італії, з якою став віцечемпіоном на Євро-2013 U-21.