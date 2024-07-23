Уже длительное время ходят слухи, что Андрей Лунин не хочет оставаться в Реале и планирует искать себе другой клуб на новый сезон. Причиной является то, что голкипер не хочет сидеть в тени своего главного конкурента и основного кипера, Тибо Куртуа.

Читайте также "У тебя всегда будет наша поддержка": сын Анчелотти обратился к Лунину на фоне возможного ухода

Анализ ситуации с Луниным

Дэвид Пэрис отметил, что украинец не должен искать проблему в своей игре, если в стартовом составе будет выходить Тибо Куртуа.

Если Лунин умеет анализировать, что это решение Анчелотти, а не результат его игры, у него не будет проблем с уверенностью или разочарованием. Но если произойдет наоборот, у него возникнут сомнения, стресс, неуверенность. Если Лунин останется, он должен узнать, что это такое, и взвесить все "за" и "против" своих решений,

– рассказал психолог.

В частности он указал, что именно мешает Андрею Лунину.

"Если Лунин ставит перед собой цели, которых он не может достичь или которые не являются жизнеспособными, например, выйти в старте вместо Куртуа, когда Анчелотти показал, что отдает ему предпочтение, логично, что он будет испытывать разочарование", – добавил Дэвид Пэрис.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл за "сливочных" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 12 раз ворота оставались "сухими".

Напомним, что ранее появилась информация, что Челси хочет провести с Реалом обмен. Согласно обмену, Лунин должен был отправиться в лондонский клуб, а Кепа Аррисабалага - в Мадрид. При этом "пенсионеры" доплатили бы за украинца около 10 миллионов евро. Однако Реал отказался от такого предложения, установив цену полноценной аренды в размере 30 миллионов евро.