Уже длительное время ходят слухи, что Андрей Лунин не хочет оставаться в Реале и планирует искать себе другой клуб на новый сезон. Причиной является то, что голкипер не хочет сидеть в тени своего главного конкурента и основного кипера, Тибо Куртуа.

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Реал не хочет отпускать Лунина

"Королевский" клуб стремится сохранить украинского голкипера в команде.

Если какой-то клуб захочет арендовать Андрея Лунина, то должен заплатить 30 миллионов евро. Руководство Реала не хочет отдавать Лунина даром.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл за "сливочных" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 12 раз ворота оставались "сухими".

Напомним, что ранее появилась информация, что Челси хочет провести с Реалом обмен. Согласно обмену, Лунин должен был отправиться в лондонский клуб, а Кепа Аррисабалага - в Мадрид. При этом "пенсионеры" доплатили бы за украинца около 10 миллионов евро.