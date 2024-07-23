Вже тривалий час ходять чутки, що Андрій Лунін не хоче залишатися в Реалі та планує шукати собі інший клуб на новий сезон. Причиною є те, що голкіпер не хоче сидіти в тіні свого головного конкурента й основного кіпера, Тібо Куртуа.

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Аналіз ситуації з Луніним

Девід Періс зазначив, що українець не повинен шукати проблему у своїй грі, якщо у стартовому складі виходитиме Тібо Куртуа.

Якщо Лунін вміє аналізувати, що це рішення Анчелотті, а не результат його гри, у нього не буде проблем з упевненістю чи розчаруванням. Але якщо станеться навпаки, у нього виникнуть сумніви, стрес, невпевненість. Якщо Лунін залишиться, він повинен дізнатися, що це таке, і зважити всі "за" і "проти" своїх рішень,

– розповів психолог.

Зокрема він вказав, що саме заважає Андрію Луніну.

"Якщо Лунін ставить перед собою цілі, яких він не може досягти або які не є життєздатними, наприклад, вийти в старті замість Куртуа, коли Анчелотті показав, що віддає йому перевагу, логічно, що він буде відчувати розчарування", – додав Девід Періс.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв за "вершкових" 31 матч в усіх турнірах, у яких пропустив 32 голи та 12 разів ворота лишались "сухими".

Нагадаємо, що раніше з'явилась інформація, що Челсі хоче провести з Реалом обмін. Згідно з обміном, Лунін мав вирушити у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид. При цьому "пенсіонери" доплатили б за українця близько 10 мільйонів євро. Однак Реал відмовився від такої пропозиції, встановивши ціну повноцінної оренди у розмірі 30 мільйонів євро.