Уже длительное время ходят слухи, что Андрей Лунин не хочет оставаться в Реале и планирует искать себе другой клуб на новый сезон. Причиной является то, что голкипер не хочет сидеть в тени своего главного конкурента и основного кипера, Тибо Куртуа.

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О чем говорили Лунин и сын Анчелотти

На тренировке Реала Давиде Анчелотти провел небольшой разговор с Андреем.

Я вижу, что ты выкладываешься на полную на каждой тренировке, в каждой игре... Что бы ты ни решил, у тебя всегда будет наша поддержка, любовь и привязанность,

– сказал Лунину сын Анчелотти.

Сам Андрей еще не принял окончательного решения относительно будущего в Реале. Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл за "сливочных" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 12 раз ворота оставались "сухими".

Напомним, что ранее появилась информация, что Челси хочет провести с Реалом обмен. Согласно обмену, Лунин должен был отправиться в лондонский клуб, а Кепа Аррисабалага - в Мадрид. При этом "пенсионеры" доплатили бы за украинца около 10 миллионов евро. Однако Реал отказался от такого предложения, установив цену полноценной аренды в размере 30 миллионов евро.