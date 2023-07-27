"Российские деньги важнее принципов": Зозуля разнес FIE из-за дисквалификации Харлан

Международная федерация фехтования вопреки здравому смыслу отобрала победу у Ольги Харлан, применив к украинке строгую дисквалификацию. Действия пророссийской ассоциации подверг критике экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля.

На чемпионате мира по фехтованию разгорелся грандиозный скандал из-за патриотической позиции лидера сборной Украины Ольги Харлан. Украинка на старте турнира победила россиянку без опознавательных знаков, но не подала ей руку после завершения поединка. Судьи засчитали победу Харлан, а затем начались подковерные игры.

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Зозуля: Р*сня без опознавательных знаков – это все равно р*сня

Пророссийская Международная федерация по фехтованию стала в защиту представительницы страны-агрессорки и дисквалифицировала Ольгу Харлан на 60 суток. Это вызвало цунами в спортивном сообществе Украины, а также среди болельщиков. Отреагировал на несправедливое решение FEI украинский футболист Роман Зозуля.

Экс-игрок "сине-желтых" выразил уважение украинке и буквально уничтожил руководство FEI.

"Ольга Харлан проявила свою гражданскую и патриотическую позицию, продемонстрировав сознание и адекватность во всех смыслах, и за это была дисквалифицирована по ЧМ по фехтованию.

Просто Ольга знает, что р*сня без познавательных знаков – это все равно р*сня. Это враг, который каждый день пытается уничтожить твой родной город и твою страну и поэтому этот враг не заслуживает того, чтобы давать ему руку. Врага нужно побеждать, и она это сделала.

К сожалению, международная федерация по фехтованию в очередной раз доказала, что российские деньги важнее принципов. Вопросов нет – просто стыд и позор.

В то же время у меня есть вопрос к нашему министру спорта, сделали ли вы все возможное и невозможно за эти несколько часов после поединка, чтобы не допустить дисквалификации нашей чемпионки?

Ольга Харлан имела достоинство и мужество указать на место своей сопернице, зная о возможных последствиях. А у вас как с этим, господин министр?", - написал Зозуля.