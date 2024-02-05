Накануне принципиального противостояния Жирона понесла несколько потерь. Одни из лидеров команды Янхель Эррера и Дейли Блинд могут пропустить поединок против Реала из-за перебора желтых карточек.

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Жирона пытается улучшить ситуацию

Также на поединок против "Королевского клуба" Жирона может выйти без главного тренера Мичела Санчеса, который был удален в предыдущем туре Ла Лиги против Реал Сосьедада. Испанскому наставнику не понравились действия судьи матча, поэтому тот выразил протест, за который был наказан красной карточкой.

Отметим, что этот матч против Реал Сосьедад закончился нулевой ничьей и потерей очков для подопечных Мичела.

Это очень солидные потери для Жироны, учитывая факт травмы главного голеадора команды Артема Довбика, которого ждет дополнительное обследование. У нападающего обнаружили жидкость в колене, из-за которой его восстановление может затянуться.

Однако по информации испанского журналиста, Жирона официально обжаловала дисквалификации двух игроков и своего коуча. Теперь каталонский клуб ждет окончательного решения их апелляции.

В Жироне верят в положительное решение в их пользу. Ведь без дисквалифицированных игроков и главного тренера в технической зоне Жироне будет крайне трудно на выезде против Реала.

Обратите внимание! Центральный матч 24-го тура Ла Лиги Реал – Жирона начнется 10 февраля в 19:30 (по киевскому времени). Накануне этого поединка "красно-белые" уступают "сливочным" 2 баллами – 58 против 56-ти у команды Мичела. Это будет украинское дерби в Испании – Андрей Лунин против Виктора Цыганкова.

Это будет маленький юбилей в очных встречах этих клубов. Реал и Жирона в десятый раз сыграют между собой – 3 победы "красно-белых" против 5-ти у "Королевского клуба". Еще 1 поединок закончился мировой.

Не исключено, что текущий сезон-2023/2024 может стать последним для Мичела во главе Жироны. Испанца активно сватают в Барселону, где он может сменить Хави, который уже объявил о своем уходе из команды. Хотя пока Мичел опровергает эти слухи.