Дисциплинировали "русского медведя", – Норвегия высмеяла поражение лыжников ОКР на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Пекине разыграли комплект наград в лыжных гонках. В двенадцатый день соревнований состоялся командный спринт у мужчин.

Норвежские лыжники завоевали золото в командном спринте

Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Йоханнес Клэбо бежал в команде в паре с Эриком Вальнесом. Их дуэт опередил сборную Финляндии на 2.46 секунды.

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Их дуэт опередил сборную Финляндии на 2.46 секунды. Бронза досталась спортсменам ОКР.

Норвежцы, пользуясь случаем, потроллили российских лыжников. Портал TV2 назвал представителя России медведем.

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

Дисциплинировали "русского медведя". Норвегия захватила лидерство на первом этапе. На втором Большунов пытался убежать от Вальнеса, но тот его сдерживал. Вальнес и Клэбо – великолепный тандем. Эрик все делал правильно, а Клэбо контролировал ситуацию, в конце концов они обошли "медведя", – говорится в материале.

Реакция Норвегии на участие россиян на Олимпиаде-2022