"Россиян нельзя было пускать на Олимпиаду"
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался касательно выступления российских лыжников на Олимпиаде-2022. Он подчеркнул, что спортсмены из России не должны выступать под флагом ОКР. Более того – он убежден, что Российская Федерация вообще не должна участвовать в Играх.
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"Все, что сейчас происходит – легкая пародия на приговор, над которым постоянно смеются. Конечно, можно улыбаться, хотя на самом деле спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде", – сказал представитель СМИ.
Буквенная конструкция сборной России на Олимпиаде стала провокацией. Приговор не имеет реального значения. Именно на это и рассчитывал МОК. Организация хотела отправить на Игры одно из крупнейших спортивных государств мира и получить деньги от спонсоров. Так не должно быть. Россиян нельзя было пускать на Олимпиаду,
– отметил специалист.
Норвежец убежден, что единственный верный вариант – полностью запретить России участвовать в Играх в течение четырех лет.
"Именно так необходимо действовать перед серьезным и систематическим мошенничеством, даже если это все происходит под эгидой правительства. Дело не в том, что безобидным спортсменам нельзя давать шанс осуществить олимпийские мечты. Просто наказание без реальных последствий лишается своего основного элемента, а именно предупредительного эффекта. Хотя стоит признать, что коллективное наказание является инструментом, которым пользуются неохотно", – добавил журналист.
Мужской скиатлон на Олимпиаде-2022
- Первенство в скиатлоне в Пекине завоевал спортсмен ОКР Большунов, а его земляк Денис Спецов завоевал "серебро", а представитель Финляндии Ииво Нисканен завоевал бронзовую награду.
- Такой подиум действительно, является несколько неожиданным. Поскольку на пьедестале нет ни одного представителя сборной Норвегии. Ведь именно они были фаворитами Олимпийских игр в Пекине. К тому же отставание между первым и вторым местом составляет 1 минуту и 11 секунд.
- Интересно, на последнем чемпионате мира сразу пять норвежцев попали в топ-6, к тому же Симену Хегстаду Крюгеру и Хансу Кристеру Холунну удалось завоевать "серебро" и "бронзу".
- Лыжник из Великобритании также выразил свои сомнения касательно выступления россиянина.