Норвежские лыжники завоевали золото в командном спринте
Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Йоханнес Клэбо бежал в команде в паре с Эриком Вальнесом. Их дуэт опередил сборную Финляндии на 2.46 секунды.
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Их дуэт опередил сборную Финляндии на 2.46 секунды. Бронза досталась спортсменам ОКР.
Норвежцы, пользуясь случаем, потроллили российских лыжников. Портал TV2 назвал представителя России медведем.
TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
Дисциплинировали "русского медведя". Норвегия захватила лидерство на первом этапе. На втором Большунов пытался убежать от Вальнеса, но тот его сдерживал. Вальнес и Клэбо – великолепный тандем. Эрик все делал правильно, а Клэбо контролировал ситуацию, в конце концов они обошли "медведя", – говорится в материале.
Реакция Норвегии на участие россиян на Олимпиаде-2022
- В Норвегии уже не впервые высказываются о спортсменах ОКР. Победа россиянина Александра Большунова в скиатлоне изрядно удивила норвежцев. Поскольку его преимущество составляло одну минуту, что невероятно много.
- Норвежский журналист подчеркнул, что спортсмены из России не должны выступать под флагом ОКР. Даже больше – он убежден, что Российская Федерация вообще не должна участвовать в Играх.
- Также россиянам неоднократно припоминали допинговый скандал после Олимпиады в Сочи.