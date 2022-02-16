Норвезькі лижники здобули "золото" у командному спринті

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії. Йоганнес Клебо біг у команді в парі з Еріком Вальнесом. Їхній дует випередив збірну Фінляндії на 2.46 секунди.

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Їхній дует випередив збірну Фінляндії на 2.46 секунди. "Бронза" дісталася спортсменам ОКР.

Норвежці користуючись нагодою потролили російських лижників. Портал TV2 назвав представника Росії ведмедем.

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

TV2 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste

Дисциплінували "російського ведмедя". Норвегія захопила лідерство першому етапі. На другому Большунов намагався втекти від Вальнеса, але той його стримував. Вальнес і Клебо – чудовий тандем. Ерік все робив правильно, а Клебо контролював ситуацію, зрештою вони обійшли "ведмедя", – йдеться у матеріалі.

Реакція Норвегії на участь росіян на Олімпіаді-2022