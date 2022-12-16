Украинский боксер Александр Усик с первых дней полномасштабной войны против России помогает стране всеми возможными способами. Уже 26 февраля боксер вернулся на Родину, поскольку начало вторжения встретил за границей.

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Спортсмен служил в территориальной обороне Киева, но затем уехал готовиться к бою с Энтони Джошуа. Также Александр финансово помогает ВСУ в войне против оккупантов.

Недавно боксер приехал в гости в полк спецназначения "Сафари" НПУ. Он встретился с бойцами, которые защищают Украину на передовой, а также провел беседу с командиром полка Василием Виконским и его заместителем Владимиром Теслей.

С поддержкой от легендарного чемпиона – к Победе над врагом! С бойцами и командирами полка "Сафари" встретился непобедимый боксер, чемпион мира и олимпийский чемпион Александр Усик! Выдающийся спортсмен поделился опытом побед, одержанных в ринге, и вдохновил наших воинов на подвиги в борьбе с оккупантами. Защищаем государство, гордимся талантливыми земляками,

– отметили на странице полка в фейсбуке.



Александр Усик на передовой / фото из фейсбука полка "Сафари"

Напомним, что совсем скоро Усика ожидает бой за звание абсолютного чемпиона мира. В августе Александр защитил пояса WBA, WBC и IBF в бою с Джошуа и теперь намерен выиграть у чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

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Когда сойдутся Усик и Фьюри