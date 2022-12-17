Директор об'єднаного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін пояснив позицію команди українця з приводу нещодавньої ухвали Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) провести обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

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Дюбуа – запасний варіант для Усика

На думку Лапіна, якщо сторони не домовляться про бій за звання короля хевівейту, тоді доведеться виконувати рішення WBA. Проте це буде не той поєдинок, якого чекають мільйони фанатів боксу.

"Думаю, вимога WBA до Усика побитися з Даніелем Дюбуа не стане на заваді організації бою за абсолютне чемпіонство між Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який ми всі хочемо побачити.

Ми сподіваємося, що нічого не завадить цьому поєдинку, але можливість битися з Дюбуа буде запасним планом на випадок, якщо бій проти Ф'юрі таки зірветься. Хоч це і не те, що фанати боксу хотіли б побачити у 2023 році", – сказав Лапін.

Важливо! Свій останній поєдинок Даніель Дюбуа провів 3 грудня проти колишнього крузера Кевіна Лерена з ПАР. Британець захистив титул регулярного чемпіона світу за версією WBA, але при цьому тричі побував у нокдауні.

Нещодавно Олександр Усик заявив, що можливий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі може бути останнім в його кар'єрі. Український чемпіон планує більше приділяти уваги своїм дітям.