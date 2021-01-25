Бельгійський Гент вимагає великі суми за перехід українського форварда Романа Яремчука.

Джерело: "Циганик Live"

Це пов'язано з тим, що бельгійський клуб віддасть Динамо 30 відсотків від суми трансферу Яремчука в інший клуб. 25-річний нападник перейшов з Динамо в Гент влітку 2017 року за 2 мільйони євро.

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Яремчук може перейти в Рому

Представники Роми зробили ще одну спробу отримати Яремчука. "Вовки" запропонували бельгійцям за трансфер Романа 12 мільйонів євро. Перемовини вже у активній стадії, але одна перешкода таки буде. Гент хоче виручити за продаж українця якомога найбільшу суму відступних.

Гент готовий відпустити футболіста лише за понад 20 мільйонів євро відступних. Рома ж віддає за гравця значно меншу суму. Цікаво, чи вдасться "вовкам" таки отримати форварда з України.

Статистика Яремчука