Футболист сборной Украины резко высказался относительно своего клуба, который не отпускает его
Украинский нападающий Гента Роман Яремчук рассказал о выступлениях в сезоне и карьерных перспективах.
Яремчук в интервью ТК "Футбол" прокомментировал возможность своего ухода из клуба. По его словам, он вряд ли уйдет из команды зимой, а к его желаниям не прислушиваются.
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Много разговоров по поводу меня, я читаю. Очень спокойно к этому отношусь. В своей голове я отчетливо вижу, как должна развиваться моя карьера. На данный момент покинуть Гент зимой – это сложное решение,
– сказал Яремчук.
"Если есть хороший вариант, команда – надо рисковать, но ты должен понимать, что впереди Евро, ты должен быть в форме, ты должен забивать, у тебя должна быть уверенность в своих силах. Для меня самое главное – это развитие, развитие в понимании игры, добавлять в каждом компоненте игры. Пойду ли я – это больше не я решаю. Мои желания здесь не учитывают. Есть люди, которые решают за меня", – отметил футболист.
Статистика Яремчука
- Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на украинских футболистов. Яремчук стоит 11 миллионов евро.
- Контракт Романа с клубом действует до 30 июня 2023 года.
- В сезоне-2020/2021 Яремчук отыграл 24 матча за Гент. Украинский футболист забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
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