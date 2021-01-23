Украинский нападающий Гента Роман Яремчук рассказал о выступлениях в сезоне и карьерных перспективах.

Яремчук в интервью ТК "Футбол" прокомментировал возможность своего ухода из клуба. По его словам, он вряд ли уйдет из команды зимой, а к его желаниям не прислушиваются.

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Много разговоров по поводу меня, я читаю. Очень спокойно к этому отношусь. В своей голове я отчетливо вижу, как должна развиваться моя карьера. На данный момент покинуть Гент зимой – это сложное решение,

– сказал Яремчук.

"Если есть хороший вариант, команда – надо рисковать, но ты должен понимать, что впереди Евро, ты должен быть в форме, ты должен забивать, у тебя должна быть уверенность в своих силах. Для меня самое главное – это развитие, развитие в понимании игры, добавлять в каждом компоненте игры. Пойду ли я – это больше не я решаю. Мои желания здесь не учитывают. Есть люди, которые решают за меня", – отметил футболист.

К слову. Ранее интерес к Яремчуку проявляла Рома. Также форварда связывали с лиссабонским Спортингом и Брюгге.

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