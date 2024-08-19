Работал на Евро и Суперкубке УЕФА: учитель из Швейцарии будет судить Динамо в Лиге чемпионов

Киевское Динамо вплотную приблизилось к выходу в основную стадию Лиги чемпионов. Для этого подопечным Александра Шовковского необходимо переиграть австрийский Зальцбург.

Уже в среду, 21 августа, киевское Динамо проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024-2025. Соперником команды Александра Шовковского станет австрийский Зальцбург.

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Элитный рефери из Швейцарии

Игра будет номинально домашней для "бело-синих" и пройдет в польском Люблине. Тем временем УЕФА определил арбитров матча Динамо – Зальцбург.

Судить игру будет известный швейцарский рефери Сандро Шерер. Помогать ему в поле будут Йонас Эрни и Сьюзанн Кюнг. Четвертый арбитр – Лионель Чуди.

Вся бригада представляет Швейцарию, как и судьи VAR – Федаи Сан и Йоганнесс фон Мандах. К слову, наблюдателем на игре от УЕФА назначен легендарный английский екс-арбитр Говард Уэбб.

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Кто такой Сандро Шеререр

36-летний Шерер в обычной жизни работает учителем в школе. С 2015 года Сандро имеет лицензию ФИФА и обслуживает международные матчи. В этом году на его счету два матча Евро-2024, а также битва за Суперкубок УЕФА между Реалом и Аталантой.

С украинскими клубами Шерер пересекался трижды, все матчи прошли в рамках Лиги Европы. К сожалению, в них наши клубы так и не одержали ни одной победы:

Лига Европы 2018-2019, групповой раунд . Ворскла – Карабах 0:1

. Ворскла – Карабах Лига Европы 2019-2020, 3 квал. раунд . ЦСКА София – Заря 1:1

. ЦСКА София – Заря Лига Европы 2021-2022, плей-офф квалификации. Рапид – Заря 3:0

Напомним, что Динамо остался один шаг до основного раунда Лиги чемпионов. Киевляне уже прошли в квалификации сербский Партизан (6:2, 3:0) и шотландский Рейнджерс (1:1, 2:0).