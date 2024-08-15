Впереди вице-чемпиона УПЛ ожидает решающая стадия. Его соперником станет австрийский РБ Зальцбург.

Читайте также Борются не за деньги, – Суркис рассказал о мотивации игроков Динамо в Лиге чемпионов

Прогноз на противостояние от Шацких

Бывший форвард Динамо Максим Шацких прокомментировал победу киевлян над Рейнджерс. Он заявил, что итоговый результат был вполне справедлив:

Достаточно уверенно играли. Неплохая игра по содержанию, по эпизодам. Понятно, что удаление, конечно, сильно повлияло. Думаю, в равных составах было бы сложнее. Как сложилось – так сложилось. Главное, что победили достаточно уверенно, прошли дальше и остался один шаг.

Также действующий наставник ташкентского Пахтакора поделился мнением относительно будущего противостояния Динамо и РБ Зальцбург. Он оценил шансы "бело-синих" пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.

"Шансы 50 на 50. Зальцбург, конечно, не Рейнджерс и не Партизан – это понятно. Они более грамотная и более организованная, опытная команда, которая всегда участвует в Лиге чемпионов.

Такие австрийцы – обученные, с хорошей подготовкой, с хорошей и грамотной школой. Во-первых, будет очень интересно и одновременно сложно. Как и Зальцбургу будет сложно, так и Динамо. Узнаем через 2 недели", – сказал Шацких

Справка. Матчи Динамо и РБ Зальцбург состоятся 21 и 27 августа. Победитель дуэли попадет в групповой этап Лиги чемпионов, а команда, которая проигрывает, будет соревноваться в Лиге Европы.

Напомним, что "бело-синие" в последний раз играли в основном раунде Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда Динамо попало в одну группу с Баварией, Бенфикой и Барселоной и заняло последнее место в квартете.