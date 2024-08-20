21 августа, в 22:00 по киевскому времени, Динамо сыграет с Ред Булл Зальцбург на номинально домашнем стадионе "Арена-Любли" в Польше. Киевляне имеют очень хорошую статистика встреч с австрийскими клубами.

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Слова Пепейна Лейндерса перед матчем с Динамо

Главный тренер Ред Булл Зальцбурга Пепейн Лейндерс поделился своими ожидания перед первой игрой с командой Александра Шовковского, в рамках Q4 Лиги чемпионов. Наставник "быков", заявил что надо заслужить играть с Динамо на этом этапе турнира.

Также Лейндерс отметил, что его команда должна доказать, что они имеют грат в групповом этапе Лиги чемпионов и показать достойную игру. Тренер австрийской команды добавил, что будет проводить значительную ротацию, чтобы на поле вышли футболисты в лучшей форме.

Все вопросы относительно участия одной из команд в основной сетке Лиги чемпионов будет решен в Зальцбурге. Дата второй игры этой пары – 27 августа, в 22:00 по киевскому времени.