21 серпня, о 22:00 за київським часом, Динамо зіграє з Ред Булл Зальцбург на номінально домашньому стадіоні "Арена-Люблі" у Польщі. Кияни мають дуже гарну статистику зустрічей з австрійськими клубами.

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Слова Пепейна Лейндерса перед матчем з Динамо

Головний тренер Ред Булл Зальцбурга Пепейн Лейндерс поділився своїми очікування перед першою грою з командою Олександра Шовковського, у рамках Q4 Ліги чемпіонів. Наставник "биків", заявив що треба заслужити грати з Динамо на цьому етапі турніру.

Також Лейндерс відзначив, що його команда повинна довести, що вони мають грат у груповому етапі Ліги чемпіонів та показати гідну гру. Тренер австрійської команди додав, що буде проводити значну ротацію, щоб на поле вийшли футболісті у найкращій формі.

Усі питання щодо участі однієї із команд у основній сітці Ліги чемпіонів буде вирішено у Зальцбурзі. Дата другої гри цієї пари – 27 серпня, о 22:00 за київським часом.