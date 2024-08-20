Киевское Динамо готовится к матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024-2025. В среду, 21 августа, подопечные Шовковского сыграют против Зальцбурга, пишет 24 Канал.

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Динамо против Австрии

Для киевлян это будет дебютная встреча с "быками", тогда как до этого Динамо сыграло 16 матчей против представителей Австрии. Преимущество на стороне "бело-синих" – 11 побед при двух ничьих и трех поражениях.

Лишь однажды "бело-синие" проиграли австрийцам по итогам двухматчевой дуэли. Произошло это в квалификации Лиги чемпионов 1996-1997. Тогда Динамо дважды проиграло венскому Рапиду.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ СУПЕРНИК ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 1969-1970 Кубок чемпионов первый раунд Аустрия Вена 3:1 2:1 1972-1973 Кубок чемпионов первый раунд Вакер Иннсбрук 2:0 1:0 1981-1982 Кубок чемпионов второй раунд Аустрия Вена 1:1 1:0 1985-1986 Кубок обладателей Кубков 1/4 финала Рапид Вена 5:1 4:1 1992-1993 Кубок УЕФА первый раунд Рапид Вена 1:0 2:3 1996-1997 Лига чемпионов квалификация Рапид Вена 2:4 0:2 2013-2014 Лига Европы группа Рапид Вена 3:1 2:2 2022-2023 Лига чемпионов 3 кв. раунд Штурм Грац 1:0 2:1

Последняя битва Динамо против клуба из Австрии тоже была тяжелой, но завершилась для украинцев положительно. В квалификации ЛЧ 2022-2023 подопечные еще Мирчи Луческу минимально выиграли "дома" у Штурма и вырвали победу на выезде в экстратайме – 0:1 в основное время и 2:1 в итоге.

Зальцбург против Украины

К слову, Зальцбург дважды в своей еврокубковой истории пересекался с украинцами и в обоих случаях терпел неудачу. В квалификации Лиги чемпионов 2007-2008 австрийцы вылетели от Шахтера – 1:0 дома и 1:3 на выезде.

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А в сезоне 2011-2012 Ред Булл был остановлен в 1/16 финала харьковским Металлистом. Команда Мирона Маркевича тогда не оставила ни шанса австрийцам – 4:0 на выезде и 4:1 дома.

Напомним, что Динамо и Зальцбург будут биться за путевку в основную стадию Лиги чемпионов. Команда, проигравшая по итогу двух матчей, отправится в лиговый этап Лиги Европы. Игра в Люблине назначена на 21 августа, тогда как ответный матч в Зальцбурге – на 27 число.