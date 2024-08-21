Битва за Лигу чемпионов: онлайн-трансляция матча Динамо – Зальцбург

Киевское Динамо и австрийский Зальцбург сыграют в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 21 августа 2024 года. Трансляцию игры можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Киевское Динамо оказалось в шаге от основной стадии Лиги чемпионов. 21 августа команда Александра Шовковского сыграет свой первый матч в раунде плей-офф квалификации против Зальцбурга, пишет 24 Канал.

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Шаг к футбольным звездам

"Бело-синие" начинали свой путь в самом престижном еврокубке со второго квалификационного раунда. Для выхода в лиговую стадию ЛЧ Динамо нужно пройти трех оппонентов.

Сначала киевляне разобрались с Партизаном, не оставив сербам ни шанса (6:2, 3:0). После этого киевляне смогли вырвать путевку дальше в боях против шотландского Рейнджерс.

"Дома" Динамо упустило победу в компенсированное время (1:1), а вот в Глазго подопечные Шовковского смогли добить Рейнджерс. Теперь же киевлян от основного этапа Лиги чемпионов отделяет лишь Зальцбург.

Австрийцы смогли в прошлой стадии одолеть нидерландский Твенте – 2:1 дома и 3:3 на выезде. Стоит отметить, что неудачник пары Динамо – Зальцбург отправится в основную стадию Лиги Европы. Вторая игра между командами состоится во вторник, 27 августа.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Динамо – Зальцбург можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – 21 августа в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – Зальцбург. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.