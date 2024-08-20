Почти идеальная статистика: как Динамо било команды из Австрии в Лиге чемпионов и еврокубках
Киевское Динамо готовится к своему 17-му матчу против клуба из Австрии. Ранее киевляне лишь один раз потерпели итоговую неудачу в этих играх.
Киевское Динамо готовится к матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024-2025. В среду, 21 августа, подопечные Шовковского сыграют против Зальцбурга, пишет 24 Канал.
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Динамо против Австрии
Для киевлян это будет дебютная встреча с "быками", тогда как до этого Динамо сыграло 16 матчей против представителей Австрии. Преимущество на стороне "бело-синих" – 11 побед при двух ничьих и трех поражениях.
Лишь однажды "бело-синие" проиграли австрийцам по итогам двухматчевой дуэли. Произошло это в квалификации Лиги чемпионов 1996-1997. Тогда Динамо дважды проиграло венскому Рапиду.
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|СУПЕРНИК
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|1969-1970
|Кубок чемпионов
|первый раунд
|Аустрия Вена
|3:1
|2:1
|1972-1973
|Кубок чемпионов
|первый раунд
|Вакер Иннсбрук
|2:0
|1:0
|1981-1982
|Кубок чемпионов
|второй раунд
|Аустрия Вена
|1:1
|1:0
|1985-1986
|Кубок обладателей Кубков
|1/4 финала
|Рапид Вена
|5:1
|4:1
|1992-1993
|Кубок УЕФА
|первый раунд
|Рапид Вена
|1:0
|2:3
|1996-1997
|Лига чемпионов
|квалификация
|Рапид Вена
|2:4
|0:2
|2013-2014
|Лига Европы
|группа
|Рапид Вена
|3:1
|2:2
|2022-2023
|Лига чемпионов
|3 кв. раунд
|Штурм Грац
|1:0
|2:1
Последняя битва Динамо против клуба из Австрии тоже была тяжелой, но завершилась для украинцев положительно. В квалификации ЛЧ 2022-2023 подопечные еще Мирчи Луческу минимально выиграли "дома" у Штурма и вырвали победу на выезде в экстратайме – 0:1 в основное время и 2:1 в итоге.
Зальцбург против Украины
К слову, Зальцбург дважды в своей еврокубковой истории пересекался с украинцами и в обоих случаях терпел неудачу. В квалификации Лиги чемпионов 2007-2008 австрийцы вылетели от Шахтера – 1:0 дома и 1:3 на выезде.
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А в сезоне 2011-2012 Ред Булл был остановлен в 1/16 финала харьковским Металлистом. Команда Мирона Маркевича тогда не оставила ни шанса австрийцам – 4:0 на выезде и 4:1 дома.
Напомним, что Динамо и Зальцбург будут биться за путевку в основную стадию Лиги чемпионов. Команда, проигравшая по итогу двух матчей, отправится в лиговый этап Лиги Европы. Игра в Люблине назначена на 21 августа, тогда как ответный матч в Зальцбурге – на 27 число.