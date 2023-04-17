Чем больше молодых исполнителей, тем лучше: Динамо заинтересовалось азербайджанским футболистом

Киевский коллектив заинтересован в услугах Эмиля Мустафаева. "Бело-синие" имеют не одного конкурента за контракт футболиста.

Столичный клуб хочет начать сотрудничество с игроком Александрии Эмилем Мустафаевым. Игрок стал открытием второй части УПЛ.

Достойно внимания Все-таки вспомнили о нем: Динамо собирается вернуть из аренды игрока сборной Украины

В поисках помощи

Динамо Киев – главный претендент на 21-летнего полузащитника Александрии. Также известно, что ряд других украинских коллективов заинтересован в услугах Эмиля Мустафаева. К тому же, конкуренцию киевскому коллективу за перспективного хавбека готов составить середняк бельгийского чемпионата Вестерло, также двумя руками за, чтобы Мустафаев присоединился к их коллективу.

Что касается самого футболиста, то он не прочь остаться в Александрии, с которой контракт у него действителен до следующего лета. Однако окончательное решение Мустафаев еще не принял, что позволяет киевлянам питать надежду на усиление состава.

Игрок может сыграть как на позиции центрального атакующего хавбека, так и помочь на краю полузащиты. Конечно же, для киевлян любое подписание на эти позиции будет усилением, поскольку пока "бело-синие" не имеют в своем составе постоянных и надежных футболистов, которые стабильно демонстрировали бы класс на фланге полузащиты, а потому у Мутсафаева есть шанс стать первым в свое роде в кризисном Динамо.

Выступления азербайджанского футболиста