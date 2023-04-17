Столичный клуб хочет начать сотрудничество с игроком Александрии Эмилем Мустафаевым. Игрок стал открытием второй части УПЛ.
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В поисках помощи
Динамо Киев – главный претендент на 21-летнего полузащитника Александрии. Также известно, что ряд других украинских коллективов заинтересован в услугах Эмиля Мустафаева. К тому же, конкуренцию киевскому коллективу за перспективного хавбека готов составить середняк бельгийского чемпионата Вестерло, также двумя руками за, чтобы Мустафаев присоединился к их коллективу.
Что касается самого футболиста, то он не прочь остаться в Александрии, с которой контракт у него действителен до следующего лета. Однако окончательное решение Мустафаев еще не принял, что позволяет киевлянам питать надежду на усиление состава.
Игрок может сыграть как на позиции центрального атакующего хавбека, так и помочь на краю полузащиты. Конечно же, для киевлян любое подписание на эти позиции будет усилением, поскольку пока "бело-синие" не имеют в своем составе постоянных и надежных футболистов, которые стабильно демонстрировали бы класс на фланге полузащиты, а потому у Мутсафаева есть шанс стать первым в свое роде в кризисном Динамо.
Выступления азербайджанского футболиста
- Эмиль Мустафаев числится в рядах Александрии с 2018 года, однако успел провести при "желто-черных" только 9 поединков.
- Однако последние два матча для Мустафаева прошли феноменально. Азербайджанский футболист стал настоящей сенсацией первых туров после возобновления УПЛ. Молодой хавбек Александрии отдал 2 ассиста в матчи против Металлиста 1925, а затем дублем вырвал ничью с лидером чемпионата СК Днепр-1
- Кстати, в свое время Мустафаев маг может быть заигран за сборную Украины.