Динамо собирается вернуть из аренды Сергея Булецу, временно выступающего за луганскую Зарю. Хавбек в свое время защищал цвета сборной Украины.
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Прибудет в помощь
Киевскому коллективу нужно усиливать свой состав боеспособными кадрами. Сергей Булеца один из тех игроков, кто способен помочь "бело-синим" в их трудный период, ведь он может перекрыть как позицию крайнего полузащитника, так и помочь и в центре поля, а эти позиции у киевлян достаточно проблемные.
Почему же Булецу раньше не возвращали в состояние "бело-синих" - приходится только догадываться. Хавбек может присоединиться к столичному клубу уже совсем скоро, поскольку киевляне планируют пригласить полузащитника на летний тренировочный сбор.
24-летний футболист уже достаточно долго защищает цвета Зари – он уже второй год выступает в аренде в состоянии "черно-белых", а соглашение его с луганчанами действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне в 19 матчах за "мужиков" Булеца забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Что касается Динамо, то контракт Сергея с киевлянами действует до лета 2024 года.
Карьера Булецы
- Полузащитник питомец киевского Динамо, однако львиную часть своей карьеры провел в состоянии Днепра-1, а также в Заре.
- Также Булеца сыграл три поединка в футболке сборной Украины, дебютировав в товарищеском поединке против сборной Чехии. Первый матч за "сине-желтых" Сергей провел в каденции Александра Петракова, который любил вызвать в главную команду не звездных исполнителей.
- К тому же хавбек становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-19.
- Transfermarkt оценивает Булец в 1,2 миллиона евро.