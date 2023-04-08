Динамо собирается вернуть из аренды Сергея Булецу, временно выступающего за луганскую Зарю. Хавбек в свое время защищал цвета сборной Украины.

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Прибудет в помощь

Киевскому коллективу нужно усиливать свой состав боеспособными кадрами. Сергей Булеца один из тех игроков, кто способен помочь "бело-синим" в их трудный период, ведь он может перекрыть как позицию крайнего полузащитника, так и помочь и в центре поля, а эти позиции у киевлян достаточно проблемные.

Почему же Булецу раньше не возвращали в состояние "бело-синих" - приходится только догадываться. Хавбек может присоединиться к столичному клубу уже совсем скоро, поскольку киевляне планируют пригласить полузащитника на летний тренировочный сбор.

24-летний футболист уже достаточно долго защищает цвета Зари – он уже второй год выступает в аренде в состоянии "черно-белых", а соглашение его с луганчанами действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне в 19 матчах за "мужиков" Булеца забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Что касается Динамо, то контракт Сергея с киевлянами действует до лета 2024 года.

Карьера Булецы