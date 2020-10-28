"Динамо" забило в Лиге чемпионов впервые за четыре года: видео

Почти четыре года киевское "Динамо" не забивало в основном раунде Лиги чемпионов. В последний раз игрокам киевского клуба удавалось отличиться в воротах соперника 6 декабря 2016 года. Тогда в Киеве "Динамо" разгромило турецкий "Бешикташ" 6:0. Тогда за киевлян забивали Беседин, Ярмоленко, Буяльский, Гонсалес, Сидорчук и Мораес. Последний забил на 77-й минуте матча.

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И вот 28 октября 2020 года "Динамо" снова забивает в Лиге чемпионов. Первый гол за киевлян в этом турнире на свой счет записал Виктор Цыганков. Он отметился ударом с пенальти в матче против венгерского "Ференцвароша".

Голевая "молчанка" "Динамо" была связана с тем, что киевский клуб после этого не выступал в турнире. Команда каждый раз не могла преодолеть квалификацию. В 2017 году они вылетели от швейцарского "Янг Бойз", уступив по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде.

В 2018 году третий раунд квалификации "Динамо" преодолело, но уже на стадии плей-офф вылетело от нидерландского "Аякса". Стоит добавить, что некоторые считают и раунд плей-офф частью турнира, ведь здесь уже исполняется гимн Лиги чемпионов. На этой стадии 22 августа 2018 года Томаш Кедзера забил в ворота "Аякса".

В 2019 году "Динамо" вновь остановилось еще в третьем квалификационном раунде. На этот раз на пути встал бельгийский "Брюгге". После поражения 1:0 на выезде, в Киеве матч закончился ничьей 3:3. При этом два гола в матче были забиты уже в компенсированное арбитром время.

В 2020 году "Динамо" все жеи одолело квалификационный раунд. Сначала обыграли "АЗ Алкмаар" из Нидерландов. А впоследствии оказались сильнее бельгийского "Гента". В первом матче группового этапа "Динамо" выпало дома играть против итальянского "Ювентуса". Забить не удалось, и гости победили.

Цыганков забил в ворота "Ференцвароша". Главным тренером клуба является Сергей Ребров. Именно он был наставником "Динамо", когда команда забивала свой предыдущий гол в Лиге чемпионов в 2016 году.