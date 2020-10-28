Київське "Динамо" перервало свою гольову "мовчанку" в Лізі чемпіонів, яка тривала чотири роки. Команда змогла забити гол в груповому етапі турніру.

Майже чотири роки київське "Динамо" не забивало в основному раунді Ліги чемпіонів. Востаннє гравцям київського клубу вдавалося відзначитися у воротах суперника 6 грудня 2016 року. Тоді в Києві "Динамо" розгромило турецький "Бешикташ" 6:0. Тоді за киян забивали Бєсєдін, Ярмоленко, Буяльський, Гонсалес, Сидорчук та Мораес. Останній забив на 77-й хвилині матчу.

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І от 28 жовтня 2020 року "Динамо" знову забиває в Лізі чемпіонів. Перший гол за киян в цьому турнірі на свій рахунок записав Віктор Циганков. Він відзначився ударом з пенальті у матчі проти угорського "Ференцвароша".

Гольова "мовчанка" "Динамо" була пов'язана з тим, що київський клуб після цього не виступав у турнірі. Команда кожен раз не могла подолати кваліфікацію. У 2017 році вони вилетіли від швейцарського "Янг Бойз", поступившись за сумою двох матчів у третьому кваліфікаційному раунді.

У 2018 році третій раунд кваліфікації "Динамо" подолало, але вже на стадії плей-офф вилетіло від нідерландського "Аяксу". Варто додати, що дехто вважає і раунд плей-офф частиною турніру, адже тут вже виконується гімн Ліги чемпіонів. На цій стадії 22 серпня 2018 року Томаш Кедзьора забив у ворота "Аяксу".

У 2019 році "Динамо" знову зупинилося ще у третьому кваліфікаційному раунді. Цього разу на шляху став бельгійський "Брюгге". Після поразки 1:0 на виїзді, в Києві матч закінчився внічию 3:3. При цьому два голи у матчі було забито вже у компенсований арбітром час.

У 2020 році "Динамо" таки здолало кваліфікаційний раунд. Споачтку обіграли "АЗ Алкмаар" з Нідерландів. А згодом виявилися сильнішими за бельгійський "Гент". У першому матчі групового етапу "Динамо" випало вдома грати проти італійського "Ювентуса". Забити не вдалося, і гості перемогли.

Циганков забив у ворота "Ференцвароша". Головним тренером клубу є Сергій Ребров. Саме він був наставником "Динамо", коли команда забивала свій попередній гол в Лізі чемпіонів у 2016 році.