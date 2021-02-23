Нападающий Динамо Беседин во второй раз стал отцом: щемящие фото
Нападающий киевского Динамо Артем Беседин стал отцом во второй раз. Его жена Радмила родила дочь.
Источник:24 канал
Об этом сообщила жена игрока Радмила в Инстаграме. Напомним, что у пары также есть сын Доминик, родившийся в июне 2019 года.
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Артем Беседин отбыл дисквалификацию
24-летний нападающий киевского клуба и сборной Украины Беседин пропустил прошедший календарный 2020-й год из-за дисквалификации от УЕФА за нарушение антидопинговых правил.
После завершения срока дисквалификации Артем вернулся к тренировкам и прошел сборы с киевским клубом.
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