Динамо вылетело в Лигу Европы: когда жеребьевка и кто потенциальные соперники
Киевское Динамо не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Следовательно, команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.
Динамо уступило португальской Бенфике в обоих матчах плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Теперь киевляне свой еврокубковый путь продолжат в группе Лиги Европы.
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Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 26 августа, после того, как будут сыграны все ответные матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.
На групповом этапе Лиги Европы выступят 32 команды. Перед жеребьевкой их всех разделят на четыре корзины, согласно рейтингу.
Динамо во время жеребьевки может быть в первой или второй корзине. Для попадания в первую корзину им нужно, чтобы в групповой этап Лиги чемпионов вышел либо шотландский Рейнджерс (играет против нидерландского ПСВ на выезде, первый матч закончился вничью 2:2), либо хорватское Динамо (играет дома против победившего дома норвежского Буде/Глимт 1:0). Эти два клуба имеют высшее место в рейтинге, чем киевское Динамо. И если один из них не вылетит в Лигу Европы, то украинская команда будет в первой корзине. Их матчи в плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится 24 августа.
Кто выступит в Лиге Европы
Окончательный список участников группового этапа Лиги Европы определится 25 августа, когда сыграют последние ответные матчи. Среди претендентов на попадание в турнир и Днепр-1.
Пока точно известно, что там сыграют:
- итальянские Рома, Лацио,
- английские Манчестер Юнайтед, Арсенал,
- португальская Брага,
- нидерландский Фейенорд,
- французские Ренн, Нант, Монако,
- испанские Реал Сосьедад, Реал Бетис,
- немецкие Юнион Берлин, Фрайбург,
- австрийский Штурм,
- бельгийский Юнион,
- датский Мидтьюлланн,
- сербская Црвена Звезда,
- азербайджанский Карабах.
Учитывая, что неизвестно, в какой корзине будет Динамо во время жеребьевки, каждая из этих команд – потенциальный соперник киевлян в группе Лиги Европы.
Еще три участника определятся 25 августа, когда сыграют ответные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В Лигу Европы вылетят неудачники этих противостояний. Остальные десять команд – победители пар, которые сыграют 25 августа.