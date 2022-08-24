Динамо уступило португальской Бенфике в обоих матчах плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Теперь киевляне свой еврокубковый путь продолжат в группе Лиги Европы.

Как это было Бенфика отправила Динамо в Лигу Европы: киевляне потерпели разгромное поражение в Лиссабоне

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 26 августа, после того, как будут сыграны все ответные матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.

На групповом этапе Лиги Европы выступят 32 команды. Перед жеребьевкой их всех разделят на четыре корзины, согласно рейтингу.

Динамо во время жеребьевки может быть в первой или второй корзине. Для попадания в первую корзину им нужно, чтобы в групповой этап Лиги чемпионов вышел либо шотландский Рейнджерс (играет против нидерландского ПСВ на выезде, первый матч закончился вничью 2:2), либо хорватское Динамо (играет дома против победившего дома норвежского Буде/Глимт 1:0). Эти два клуба имеют высшее место в рейтинге, чем киевское Динамо. И если один из них не вылетит в Лигу Европы, то украинская команда будет в первой корзине. Их матчи в плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится 24 августа.

Кто выступит в Лиге Европы

Окончательный список участников группового этапа Лиги Европы определится 25 августа, когда сыграют последние ответные матчи. Среди претендентов на попадание в турнир и Днепр-1.

Пока точно известно, что там сыграют:

итальянские Рома, Лацио,

английские Манчестер Юнайтед, Арсенал,

португальская Брага,

нидерландский Фейенорд,

французские Ренн, Нант, Монако,

испанские Реал Сосьедад, Реал Бетис,

немецкие Юнион Берлин, Фрайбург,

австрийский Штурм,

бельгийский Юнион,

датский Мидтьюлланн,

сербская Црвена Звезда,

азербайджанский Карабах.

Учитывая, что неизвестно, в какой корзине будет Динамо во время жеребьевки, каждая из этих команд – потенциальный соперник киевлян в группе Лиги Европы.

Еще три участника определятся 25 августа, когда сыграют ответные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В Лигу Европы вылетят неудачники этих противостояний. Остальные десять команд – победители пар, которые сыграют 25 августа.