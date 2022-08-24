Динамо поступилося португальскій Бенфіці в обох матчах плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Тепер кияни свій єврокубковий шлях продовжить в групі Ліги Європи.

Як це було Бенфіка відправила Динамо у Лігу Європи: кияни зазнали розгромної поразки у Лісабоні

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 26 серпня, після того, як будуть зіграні усі матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

На груповому етапі Ліги Європи виступить 32 команди. Перед жеребкуванням їх усіх поділять на чотири кошики, згідно з рейтингом.

Динамо під час жеребкування може бути в першому або другому кошику. Для потрапляння в перший кошик їм потрібно, щоб до групового етапу Ліги чемпіонів вийшов або шотландський Рейнджерс (грає проти нідерландського ПСВ на виїзді, перший матч закінчився внічию 2:2), або хорватське Динамо (грає вдома проти норвезького Буде/Глімт, яке вдома перемогло 1:0). Ці два клуби мають вище місце в рейтингу, аніж київське Динамо. І якщо один з них не вилетить до Ліги Європи, то українська команда буде в першому кошику. Їх матчі в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 24 серпня.

Хто виступить в Лізі Європи

Остаточний список учасників групового етапу Ліги Європи визначиться 25 серпня, коли зіграють останні матчі-відповіді. Серед претендентів на потрапляння до турніру і Дніпро-1.

Поки точно відомо, що там зіграють:

італійські Рома, Лаціо,

англійські Манчестер Юнайтед, Арсенал,

португальська Брага,

нідерландський Феєнорд,

французькі Ренн, Нант, Монако,

іспанські Реал Сосьєдад, Реал Бетіс,

німецькі Юніон Берлін, Фрайбург,

австрійський Штурм,

бельгійський Юніон,

данський Мідтьюлланн,

сербська Црвена Звезда,

азербайджанський Карабах.

Зважаючи, що невідомо, в якому кошику буде Динамо під час жеребкування, кожна з цих команд – потенційний суперник киян в групі Ліги Європи.

У першому кошику точно будуть Рома, МЮ, Арсенал, Лаціо, Брага та Црвена Звезда.

Ще три учасники визначаться 25 серпня, коли зіграють матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. До Ліги Європи вилетять невдахи цих протистоянь. Решта десять команд – переможці пар, які зіграють 25 серпня