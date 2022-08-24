Динамо поступилося португальскій Бенфіці в обох матчах плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Тепер кияни свій єврокубковий шлях продовжить в групі Ліги Європи.
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Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 26 серпня, після того, як будуть зіграні усі матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
На груповому етапі Ліги Європи виступить 32 команди. Перед жеребкуванням їх усіх поділять на чотири кошики, згідно з рейтингом.
Динамо під час жеребкування може бути в першому або другому кошику. Для потрапляння в перший кошик їм потрібно, щоб до групового етапу Ліги чемпіонів вийшов або шотландський Рейнджерс (грає проти нідерландського ПСВ на виїзді, перший матч закінчився внічию 2:2), або хорватське Динамо (грає вдома проти норвезького Буде/Глімт, яке вдома перемогло 1:0). Ці два клуби мають вище місце в рейтингу, аніж київське Динамо. І якщо один з них не вилетить до Ліги Європи, то українська команда буде в першому кошику. Їх матчі в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 24 серпня.
Хто виступить в Лізі Європи
Остаточний список учасників групового етапу Ліги Європи визначиться 25 серпня, коли зіграють останні матчі-відповіді. Серед претендентів на потрапляння до турніру і Дніпро-1.
Поки точно відомо, що там зіграють:
- італійські Рома, Лаціо,
- англійські Манчестер Юнайтед, Арсенал,
- португальська Брага,
- нідерландський Феєнорд,
- французькі Ренн, Нант, Монако,
- іспанські Реал Сосьєдад, Реал Бетіс,
- німецькі Юніон Берлін, Фрайбург,
- австрійський Штурм,
- бельгійський Юніон,
- данський Мідтьюлланн,
- сербська Црвена Звезда,
- азербайджанський Карабах.
Зважаючи, що невідомо, в якому кошику буде Динамо під час жеребкування, кожна з цих команд – потенційний суперник киян в групі Ліги Європи.
У першому кошику точно будуть Рома, МЮ, Арсенал, Лаціо, Брага та Црвена Звезда.
Ще три учасники визначаться 25 серпня, коли зіграють матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. До Ліги Європи вилетять невдахи цих протистоянь. Решта десять команд – переможці пар, які зіграють 25 серпня