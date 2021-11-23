Первый гол в Лиге чемпионов

Во вторник, 23 ноября, Динамо на собственном поле принимало Баварию. До этого киевляне провели четыре матча в Лиге чемпионов, где только однажды сыграли вничью, а еще трижды – проиграли. За эти четыре матча команда не забила ни одного гола, пропустив сразу семь.

Прервать неудачную серию удалось только на 70-й минуте матча против Баварии. Отличился Денис Гармаш, являющийся одним из лучших бомбардиров Динамо в этом сезоне.

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Гармаш в этом матче вышел на смену после перерыва. На 70-й минуте киевляне провели атаку. Шапаренко в центре отдал налево на Витиньо. Но бразилец неудачно принял мяч – тот попал ему в пятку. Но, к счастью, его подхватил Миколенко. И сразу же перевел на противоположный фланг на Цыганкова. Виктор решил сам не пробивать, а в штрафной пробросил его на Гармаша. А уж Денис, оказавшись перед Нойером, пробил мимо голкипера.

Видео гола Гармаша

"Динамо" забивает первый гол в этом сезоне Лиги чемпионов. Киевляне провели атаку. Шапаренко отдал на Витиньо, но тот не смог принять мяч. От него мяч улетел к Николенко, который перевел его на противоположный фланг на Цыганкова. А уже Виктор бросил на ход Гармашу. Денис обыграл Нойера в ближнем бою.