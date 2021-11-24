Динамо без єврокубкової весни

Динамо в цьому сезоні Ліги чемпіонів не зуміло виграти жодного матчу – одна нічия та чотири поразки. Перший гол в турнірі команда забила аж в п'ятому турі у ворота Баварії.

Як це було Динамо забило перший гол в Лізі чемпіонів в цьому сезоні: відео удару Гармаша по воротах Баварії

Після поразки Баварії команда остаточно вилітала з Ліги чемпіонів. Але залишалися шанси на те, щоб посісти третє місце в групі та потрапити в Лігу Європи. Та для цього треба було, щоб Барселона вдома обіграла Бенфіку.

На жаль для киян, матч на "Камп Ноу" закінчився внічию 0:0. Відтак Бенфіка набрала п'ять очок та стала недосяжною для Динамо.

Тепер матч проти Бенфіки на виїзді не матиме турнірного значення для Динамо. На відміну від Бенфіки.