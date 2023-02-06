Динамо минимально переиграло многократного чемпиона Северной Македонии – видео гола

Киевское Динамо матчем с северомакедонской Шкендией завершило первый этап сбора в Турции. Победный гол на свой счет записал нидерландский легионер "бело-синих" Джастин Лонвейк.

Динамо – Шкендия 1:0

Гол: Лонвейк, 45

Главный тренер Динамо Мирча Луческу после потери ряда ведущих игроков продолжает поиск оптимального состава. Вот и в матче со Шкендией в основе вышли 16-летний вингер Пашко, которого называют вторым Цыганковым, и 17-летний форвард Матвей Пономаренко, пишет 24 канал.

Читайте также Агент Супряги рассказал, пойдет ли нападающий с Динамо ради лидера Первой лиги Украины

Перед матчем игроки обеих команд почтили память жертв землетрясения на юге Турции, которое по предварительным данным унесло жизни более тысячи человек.

Новая связка Динамо приносит результат

Что касается самой игры, то уже в дебюте встречи мог отличиться ветеран Динамо Гармаш, в одно касание замыкавший передачу Андриевского. Впрочем, упорство Дениса принесло свои плоды в конце первого тайма.

Прессинг динамовцев заставил ошибиться голкипера Шкендии, отдавшего мяч прямо на Гармаша. Опытный хавбек отпасовал на свободного Лонвейка и нидерландец точным ударом поразил ворота северомакедонцев.

Видео гола Лонвейка

В перерыве Луческу почти полностью сменил состав, выпустив на поле сына своего ассистента Олега Гусева – Алексея. Попытки игроков Шкендии хотя бы сравнять счет не увенчались успехом. А в конце поединка 18-летний форвард киевлян Горбач должен был реализовывать выход к воротам, но потерял мяч на подступах к штрафной.

Так что финальный свисток зафиксировал минимальную победу Динамо – 1:0. Кстати, это третья подряд победа "бело-синих" в Турции.

Динамо – Шкендия – 1:0 (1:0)

Гол: Лонвейк, 45

Динамо (первый тайм): Нещерет – Караваев, Боль, Дячук, Дубинчак – Андриевский, Гармаш (к), Лонвейк, Пашко, Кабаев – Пономаренко

Динамо (второй тайм): Нещерет (Моргун, 65) – Малыш, Бурда, Попов, Дубинчак (Гусев, 73) – Сидорчук (к), Василец, Царенко, Бенито, Н.Волошин – Горбач

Результаты спаррингов Динамо в Турции

Видеообзор матча Динамо – Шкендия

Следующий матч Динамо запланирован на 11 февраля. В этот день подопечные Луческу встретятся с северном Македонской командой Силекс.