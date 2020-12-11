Динамо возглавило особый рейтинг Лиги чемпионов, опередив Барселону и Шахтер
Киевское Динамо является лидером Лиги чемпионов 2020/21 по количеству клубных воспитанников, выходивших на поле в турнире.
Всего в заявке киевлян на турнир было 20 воспитанников, 16 из них выходили на поле в матчах Лиги чемпионов. Соответствующий рейтинг опубликовал статистический портал Transfermarkt.
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Вторым идет норвежский Мbтдтьюлланд (13/7). На третьей строчке расположилась каталонская Барселона: 12 в заявке – 10 играли в матчах.
Донецкий Шахтер по этому показателю разместился на четвертой позиции. У "горняков" из 10 воспитанников на поле вышло 9.
Рейтинг лучших команд ЛЧ по воспитанникам Академии / Фото: скриншот
- Групповой этап Лиги чемпионов 2020-2021 проходил в формате игр дома и на выезде с 20 октября по 9 декабря. По его итогам определились участники плей-офф.
- Украину на групповом этапе ЛЧ представляли Динамо и Шахтер. И киевляне, и "горняки" заняли третьи места в своих группах и весной сыграют в Лиге Европы.
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