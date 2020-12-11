Киевское Динамо является лидером Лиги чемпионов 2020/21 по количеству клубных воспитанников, выходивших на поле в турнире.

Всего в заявке киевлян на турнир было 20 воспитанников, 16 из них выходили на поле в матчах Лиги чемпионов. Соответствующий рейтинг опубликовал статистический портал Transfermarkt.

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Вторым идет норвежский Мbтдтьюлланд (13/7). На третьей строчке расположилась каталонская Барселона: 12 в заявке – 10 играли в матчах.

Донецкий Шахтер по этому показателю разместился на четвертой позиции. У "горняков" из 10 воспитанников на поле вышло 9.

Рейтинг лучших команд ЛЧ по воспитанникам Академии / Фото: скриншот