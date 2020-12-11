Київське Динамо є лідером Ліги чемпіонів 2020/21 за кількістю клубних вихованців, що виходили на поле в турнірі.

Всього в заявці киян на турнір було 20 вихованців, 16 з них виходили на поле в матчах Ліги чемпіонів. Відповідний рейтинг опублікував статистичний портал Transfermarkt.

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Другим йде норвезький Мітдтьюлланд (13/7). На третьому рядку розташувалася каталонська Барселона: 12 в заявці – 10 грали в матчах.

Донецький Шахтар за цим показником розмістився на четвертій позиції. У "гірників" з 10 вихованців на поле вийшло 9.



Рейтинг найкращих команд ЛЧ за вихованцями академії / Фото: Скріншот