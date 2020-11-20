Неуступчивый новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Ингулец" 21 ноября пройдет тест на испытание киевским "Динамо". Лидер чемпионата Украины встретится с "Ингульцом" в рамках 10 тура чемпионата Украины.

Ингулец – Динамо прогноз

После 9 туров киевское "Динамо" набрало больше всего очков – 20, пишет 24 канал. На один пункт от "бело-синих" отстает "Шахтер", который нанес киевлянам поражение в предыдущем туре.

Зато у "Ингульца" больше ничейных результатов – семь. Команда Сергея Лавриненко еще ни разу не победила. Два других матча футболисты из села Петрово проиграли.

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"Динамо" постепенно отходит от коронавируса, который зацепил команду. Возвращение лидеров очевидно поможет киевлянам в матче с "Ингульцом".

Коэффициент на то, что "Динамо" победит "Ингулец" и сохранит лидерство в чемпионате Украины – 1,49. Очевидно, что "Ингулец" – андердог матча. Победа хозяев поля оценена коэффициентом 6,20.

Ставка, которая может сыграть в матче "Ингульца", – это ничья. Не зря подопечные Лавриненко 7 матчей свели к ничьей. Коэффициент, матч "Ингулец" – "Динамо" завершится ничьей – коэффициент 4,20.

Следует отметить, что в шести из семи ничейных матчей "Ингульца" обязательно были голы. Коэффициент на то, что обе команды будут отмечены и будет зафиксирована ничья – 5,40.

Поединок "Ингулец" – "Динамо" состоится 21 ноября. Начало игры в 14:00.