Киевское Динамо принимает испанский Вильярреал в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 11 марта. Матч начнется в 19:55. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт 24.

Киевскому Динамо выпало первый матч 1/8 финала Лиги Европы провести дома. Соперник довольно грозный, с хорошим подбором игроков и опытным тренером.

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С Вильярреалом Динамо встречалось в еврокубках лишь один раз – в 2005 году в 1/16 финала Кубка УЕФА. Первый матч состоялся в Киеве и завершился вничью 0:0, а в Испании Вильярреал победил 2:0 и прошел дальше.

На поединке Динамо и Вильярреалом будет работать бригада арбитров из Англии во главе с 36-летним Майклом Оливером. В этом сезоне Оливер уже обслуживал матч с участием Динамо – на выезде против Барселоны на групповом этапе Лиги чемпионов. Также англичанин в декабре 2014 года был главным арбитром матча Стяуа – Динамо в групповом раунде Лиги Европы.

Стартовые составы на матч