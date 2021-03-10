В четверг, 11 марта, киевское Динамо сыграет в матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала. Спорт24 собрал самую интересную информацию перед этим поединком.

Динамо – Вильярреал: главное

Что: матч 1/8 финала Лиги Европы;

Где: Киев, НСК " Олимпийский";

Когда: 11 марта, в 19: 55;

Где смотреть: телеканал "Футбол 1", Oll.TV, Megogo, "Воля".

К слову Луческу рассказал о травмированных игроках Динамо перед матчем с Вильярреалом

Динамо – Вильярреал: история встреч

Впервые киевляне сыграли с "желтой субмариной" еще в Кубке УЕФА. Тогда, в далеком 2005 году динамовцы сначала разошлись миром 0:0, а в гостях уступили 0:2, поэтому не смогли пробиться в 1/8 финала. Те поединки должен хорошо помнить нынешний помощник Луческу Олег Гусев, который провел на поле все 180 минут.

Киевский клуб не может похвастаться успешными выступлениями против представителей испанской Примеры. За 29 матчей только 5 побед и сразу 14 поражений. Актуальная безвыигрышная серия Динамо против пиренейцев дошла до 16 игр, из которых 9 проиграны.

То же самое касается домашних матчей, где испанские команды не смогли победить последние 8 раз. Последняя победа случилась еще в прошлом веке усилиями Шевченко и компании в четвертьфинале ЛЧ против Реала.

Путь Вильярреала в 1/8 финала ЛЕ

Вильярреал оказался не в самой сложной группе Лиги Европы – команда Унаи Эмери получила в соперники Маккаби из Тель-Авива, Сивасспор и Карабах. Статус фаворита "субмарина" оправдала полностью, набрав 16 очков из 18 возможных.

В плей-офф Вильярреал получил Зальцбург, в противостоянии с которым также был фаворитом. Борьбы, как таковой, не получилось – уже в первом выездном матче "желтая субмарина" обыграла "быков" со счетом 2:0, практически решив вопрос с проходом в следующий раунд. Дома подопечные Эмери одержали еще одну победу со счетом 2:1 и уверенно шагнули в 1/8 финала турнира.

Динамо – Вильярреал: ориентировочные составы

В составах обеих команд нет дисквалифицированных игроков. Что касается травм, то у Динамо точно не сыграет Денис Попов. Ну и остается открытым вопрос относительно того, восстановился ли Виктор Цыганков. Также по-прежнему залечивают травмы Беньямин Вербич и Виктор Цыганков.

У Вильярреала после тяжелого разрыва крестообразной связки вернулся в строй левый защитник Альберто Морено, но по-прежнему на больничном опорный полузащитник Висенте Иборра.

Прогноз на матч

После поражения от Валенсии (в последнем туре Примеры) лидеры Вильярреала вместе с тренером искали пути выхода из кризиса, о котором не говорят громко, но какой есть. Приняли решение, что надо действовать агрессивно, смело, интенсивно в каждом из ближайших поединков. Поэтому на поле Динамо Вильярреал попытается диктовать свои правила, а не как Брюгге, ждать ходов от соперника. Поэтому матч будет однозначно интереснее.

С шансами Динамо на контратаки. Трудно будет сдержать мощную атаку "субмарины", но и свой шанс на чужой половине поля киевляне должны получить.