Київське Динамо приймає іспанський Вільярреал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи в четвер, 11 березня. Матч розпочнеться о 19:55. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.

Київському Динамо випало перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи провести вдома. Суперник доволі грізний, з хорошим підбором гравців та досвідченим тренером.

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З Вільярреалом Динамо зустрічалося в єврокубках лише один раз – у 2005 році в 1/16 фіналу Кубка УЄФА. Перший матч відбувся в Києві та закінчився внічию 0:0, а в Іспанії Вільярреал переміг 2:0 та пройшов далі.

На поєдинку Динамо та Вільярреалом працюватиме бригада арбітрів з Англії на чолі з 36-річним Майклом Олівером. Цього сезону Олівер уже обслуговував матч за участю Динамо – на виїзді проти Барселони на груповому етапі Ліги чемпіонів. Також англієць у грудні 2014 року був головним арбітром матчу Стяуа – Динамо у груповому раунді Ліги Європи.

Стартові склади на матч