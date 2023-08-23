Луческу должен быть доволен: Динамо – фаворит в борьбе за французского центрального защитника

Киевский коллектив пытается перекрыть проблемную позицию. "Бело-синие" уже нашли кандидата.

Динамо Киев ведет переговоры с Исмаэлем Аанеба. Столичный коллектив лидирует в борьбе за футболиста.

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Пора налаживать проблемы

Дела "бобров" в центре защиты желают лучшего. В расположении "бело-синих" находятся одни молодые исполнители, часто допускающие ненужные ошибки, из-за чего главный тренер Динамо Мирча Луческу очень свирепствует. Показательна была последняя игра киевлян против Черноморца (3:2), где Сирота на ровном месте получил изъятие, а Дячук допустил роковую ошибку, которая и привела к поражению "бобров". А в первом туре у игре с Минаем (4:1) очень неуверенно отыграл Беловар, а Попов, который должен стать лидером защитников, также увидел перед собой красный свет за бессмысленный фол.

Динамо нуждается в опытном центральном защитнике и сейчас находится в поисках такого футболиста. Только не понятно, зачем киевляне отпустили Никиту Бурду в Колосс, который подходит под данный критерий, однако все же нужно искать замену игроку. В частности, ходили слухи, что столичный коллектив пытался вернуть в состав одного из своих эксфутболистов, а именно Домагоя Виду, который принес победу АЭКу на последних минутах в рамках квалификации ЛЧ, Евгения Хачериди, долгое время уже без клуба, и Александра Драговича, отказавшего киевлянам.

Теперь "бобры" нацелились на менее возрастного, однако "поигравшего" защитника. Речь идет о 24-летнем французском футболисте Исмаэле Аанебе. Кроме Динамо центрбек также ведет переговоры с испанскими Мальоркой и Лас-Пальмасо, а также венгерским Ференцварошем. Но вот самое интересное, что именно киевский коллектив является фаворитом в борьбе за Аанебу. В настоящее время центрбэк находится в статусе свободного агента.

Выступления французского защитника