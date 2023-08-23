Игра состоится в Бухаресте на условно домашнем стадионе киевлян – "Джулешти". В предыдущем раунде квалификации динамовцы обыграли греческий Арис благодаря победе в послематчевой серии пенальти.

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Впервые сыграют в третьем комплекте

Динамо официально сообщило о том, в какой форме сыграет в матче с Бешикташем. В самый главный праздник страны киевляне решили подчеркнуть важность Дня Независимости Украины и сыграть в комплекте желтого цвета, который является основным для нашей сборной.

Отметим, что эта форма является резервной для Динамо. Клуб представил ее еще перед сезоном-2022/2023, но ни разу так и не сыграл в ней. Как видим, ждали особенного момента.



Форма, в которой Динамо сыграет против Бешикташа / Коллаж 24 Канала

Справка. Ответный матч против Бешикташа состоится 31 августа в 21:00 в Стамбуле. Именно тогда и решится будет Динамо иметь еврокубковую осень или нет.