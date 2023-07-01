Колос усилился сразу четырьмя именитыми украинскими исполнителями. Коллектив планирует масштабную перестройку.
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Пора получать результат
Ковалевский коллектив хочет реализовывать свои амбиции в жизнь, в частности вернуться в еврокубки. Таким образом, "хлеборобы" питают надежду видоизменить свой состав, чем активно и начали заниматься. Колос усилился сразу 4 известными игроками, такими как: Никита Бурда, Александр Демченко и Андрей Цуриков, которые достались коллективу даром, поскольку они находились в роли свободных агентов, а также кузнечный клуб подписал принадлежит Шахтеру Валерия Бондаренко (контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2023 года).
Новички Колоса
- Никита Бурда, являющийся воспитанником киевского Динамо и прошедший все возрастные категории сборной Украины (за основную команду провел 8 матчей), перестал прогрессировать из-за своей неустойчивости к травмам, то есть у 28-летнего защитника часто возникали проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог всегда выступлениями на высоком уровне, хотя увлекался достаточно перспективным игроком. Последний сезон провел в луганской Заре, однако ни одного матча за "бело-черных" не сыграл.
- Андрей Цуриков – универсальный футболист, умеющий порадовать фанатов красивыми голами. В частности, в начале сезона он отметился шедевральным мячом в ворота Минаю, принесшему победу его команде. Цуриков в свое время выступал в рядах киевского Динамо, где не проявил себя лучшим образом, крайнюю кампанию провел в составе Александрии, потерявшей еврокубковое место в последнем туре.
- Александр Демченко прошлый сезон начал в Александрии, а зимой перебрался в Черноморец. Всего за год атакующий полузащитник провел 26 поединков, отличившихся 4 голами и 4 ассистами. Валерию Бондаренко также приписывали хорошие перспективы, однако которые не были реализованы. В прошлый сезон он также провел в Александрии. Стоит отметить, что у защитника также был опыт выступлений в Европе, а именно за португальскую Виторию Гимараеш.