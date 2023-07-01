Колос усилился сразу четырьмя именитыми украинскими исполнителями. Коллектив планирует масштабную перестройку.

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Пора получать результат

Ковалевский коллектив хочет реализовывать свои амбиции в жизнь, в частности вернуться в еврокубки. Таким образом, "хлеборобы" питают надежду видоизменить свой состав, чем активно и начали заниматься. Колос усилился сразу 4 известными игроками, такими как: Никита Бурда, Александр Демченко и Андрей Цуриков, которые достались коллективу даром, поскольку они находились в роли свободных агентов, а также кузнечный клуб подписал принадлежит Шахтеру Валерия Бондаренко (контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2023 года).

Новички Колоса