Динамо хотело вернуть Александра Драговича в свой состав. Однако защитник отказался от предложения столичного коллектива.
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Нужен багаж опыта в центре защиты
Австриец оказался на прицеле киевской команды, поскольку "бело-синие" находятся в активном поиске центрального защитника. По мнению руководства Динамо, которое уже успели связаться с 32-летним центрбеком, Драгович – именно тот вариант, который сейчас нужен "бобрам". Но опытный Александар разрушил надежды киевлян, поскольку отказался возвращаться в состояние "бело-синих". Причина позиции автсрийского центребка банальна – все из-за войны на территории нашего государства, которую развязала Россия. Австриец ответил представителям Динамо коротко и понятно: "Нет, сейчас не в Украине, пожалуйста".
Стоит отметить, что Драгович в свое время уже выступал в рядах Динамо вместе с Андреем Ярмоленко, который все же вернулся в Киев. Александар перебрался в "бело-синие", за которых сыграл впоследствии 111 матчей (2 гола и 2 ассиста), из Базеля. Тогда Динамо заплатило швейцарцам 10 миллионов евро за защитника.
В состоянии "бело-синих" Драгович становился дважды чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка страны и однажды поднимал над головой Суперкубок Украины. Также с киевлянами Александр доходил до 1/8 финала ЛЧ – последнего наивысшего результата команды в рамках турнира. После периода в Динамо австриец перебрался в Байер за 21 миллион евро, впоследствии поиграл в аренде в Лестере, а уже тогда на правах свободного агента оказался в Црвене Звезде.