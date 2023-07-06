Динамо хотело вернуть Александра Драговича в свой состав. Однако защитник отказался от предложения столичного коллектива.

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Нужен багаж опыта в центре защиты

Австриец оказался на прицеле киевской команды, поскольку "бело-синие" находятся в активном поиске центрального защитника. По мнению руководства Динамо, которое уже успели связаться с 32-летним центрбеком, Драгович – именно тот вариант, который сейчас нужен "бобрам". Но опытный Александар разрушил надежды киевлян, поскольку отказался возвращаться в состояние "бело-синих". Причина позиции автсрийского центребка банальна – все из-за войны на территории нашего государства, которую развязала Россия. Австриец ответил представителям Динамо коротко и понятно: "Нет, сейчас не в Украине, пожалуйста".

Любопытно. Драгович выступает в составе сербской Црвены Звезды, которая на своих футболках носит бренд "Газмпрома", который является спонсором команды. К тому же коллектив, в котором выступает Александар, пророссийский, поскольку без лишних колебаний Црвена Звезда играет товарищеские матчи с командами из страны-агрессора (в частности, с Зенитом).

Стоит отметить, что Драгович в свое время уже выступал в рядах Динамо вместе с Андреем Ярмоленко, который все же вернулся в Киев. Александар перебрался в "бело-синие", за которых сыграл впоследствии 111 матчей (2 гола и 2 ассиста), из Базеля. Тогда Динамо заплатило швейцарцам 10 миллионов евро за защитника.

В состоянии "бело-синих" Драгович становился дважды чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка страны и однажды поднимал над головой Суперкубок Украины. Также с киевлянами Александр доходил до 1/8 финала ЛЧ – последнего наивысшего результата команды в рамках турнира. После периода в Динамо австриец перебрался в Байер за 21 миллион евро, впоследствии поиграл в аренде в Лестере, а уже тогда на правах свободного агента оказался в Црвене Звезде.

Добавим. У Динамо также была определенная симпатия к защитнику Черноморца и молодежной сборной Украины Владимиру Салюку. Киевляне уже даже раздумывали, стоит ли выкладывать клаусулу 1 миллион евро за центрбека, но приняли решение выбирать все-таки опытных защитников. Сейчас в состоянии киевлян два основных центральных защитника – молодые Денис Попов и Максим Дячук, которых в любой момент могут подменить также юные Александр Сирота и Антон Боль.