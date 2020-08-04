Киевское "Динамо" провело двусторонний матч под руководство нового наставника команды Мирчи Луческу.

Тренерский штаб "Динамо" поделил игроков на две команды, которые играли в манишках зеленого и оранжевого цветов. Команды сыграли три тайма по 30 минут каждый, говорится на сайте киевского клуба.

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Победу со счетом 4:2 одержала команда в зеленых манишках. Голы в составе победителей забивали Дуэлунд, Русин, Булеца и Шапаренко. В составе их соперников отличились Буяльский и Шепелев.