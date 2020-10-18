Туринский "Ювентус" во второй раз в новом сезоне Серии А потерял очки. Подопечные Андреа Пирло 17-го октября в рамках 4-го тура чемпионата Италии не смогли победить скромный "Кротоне".

Кротоне – Ювентус 1:1

Голы: Сими, 12 (п) – Мората, 21

Удаление: Кьеза, 60 (Ювентус)

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Уже на старте матча "Кротоне", который до этого потерпел три подряд поражения, заработал право на пенальти, пишет 24 канал. Бонуччи сбил в штрафной Рецу. Удар с отметки четко выполнил Сими.

"Ювентус" отыгрался очень быстро. На 21 минуте Кьеза прострелил на Морату и тот переправил мяч в сетку.

Туринцы могли выйти вперед после того, как Мората вывел один на один с вратарем Портанову. Однако хавбек "Юве" не переиграл Кодаза.

"Кротоне" не планировал отсиживаться в защите и также проводил острые атаки. Убийственную возможность после прострела с левого фланга имел Перейра, но он чудом не переиграл Буффона.

После перерыва "Ювентус" остался в меньшинстве из-за грубого фола Кьезы. Однако туринцы были близки к победе. После навеса Кулусевски Альваро Мората пробил в свободный угол. "Кротоне" от гола спас каркас ворот.

В итоге команды разошлись миром. "Ювентус" уже 20-го октября в Киеве сыграет против "Динамо" в рамках Лиги чемпионов.

Кротоне – Ювентус видеообзор

Турнирная таблица Серии А