Позорная защита Киева: Черноморец сенсационно бьет Динамо в горячем матче УПЛ

Команда Мирчи Луческу впервые потеряла очки в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Киевляне уступили Черноморцу и пропустили одесситов на второе место.

Черноморец – Динамо 3:2

Голы: Авагимян, 20, Штогрин, 53, Иеде, 90+1 – Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61.

В чемпионате Украины 2023-2024 год подходит к завершению 4 тур. В одном из матчей воскресенья одесский Черноморец принимал Динамо, пишет 24 канал.

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Для киевлян эта игра выпала как раз между матчами в Лиге конференций. В четверг "бело-синие" с трудом прошли Арис по пенальти. а уже в следующий четверг Динамо ждет дуэль с Бешикташем.

Черноморец показывает зубы

Черноморец дал достойное сражение гостям из Киева. Команда Романа Григорчука смогла открыть счет в середине первого тайма благодаря индивидуальным действиям Авагимяна. Артур принял мяч на входе в площадку, кивнул защитника и от стойки направил его в ворота Нещерета.

Динамо активнее начало давить на ворота Шевченко, но восстановить паритет удалось только после перерыва. Первым голом по игре после возвращения отличился Ярмоленко, до этого Андрей оформил дубль Оболони с пенальти.

Вингер успешно подключился к атаке киевлян, получил пас от Шапаренко в свободную зону и поразил ближний угол Черноморца. Впрочем, уже через пять минут одесситы снова вышли вперед.

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Провал защиты Динамо

Момент сопернику подарил Дячук, который промахнулся по мячу и дал Штогрину выйти наедине с Нещеретом. Андрей со второй попытки реализовал это рандеву. Свое фиаско Дячука завершил тем, что мяч залетел в ворота от его руки.

Во второй раз отыграться киевляне смогли благодаря своему капитану Сергею Сидорчуку. Хавбек запустил Ваната в штрафную хозяев, сам добежал до него, получил от Владислава обратный пас и прошил вратаря.

Киевляне бросились добивать соперника, но Черноморец выдержал и даже вырвал победу. Сначала Сирота заработал два "горчичника" и досрочно покинул поле.

Сенсация в Одессе

А позже одесситы реализовали классную контратаку. Авагимян вывел Шпорна на свидание с Нещеретом, тот прокинул на свободного Иеде, поразившего уже пустые ворота.

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Так что подопечные Мирчи Луческу впервые теряют очки в этом сезоне УПЛ и опускаются на шестое место. Уже в четверг "Динамо" примет в Бухаресте Бешикташ в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.

А вот в чемпионате Украины Динамо не сыграет до 16 сентября. Матчи против Вереса и Зари клуб перенес на неопределенный срок из-за участия в еврокубках. Тем временем Черноморец поднимается на вторую строчку и готовятся к бою с Ворсклой за неделю.