Украинский футболист отказался переходить в клуб, президентом которого является россиянин. В настоящее время игрок находится без места трудоустройства.

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Оставшись ни с чем

Бывший вратарь киевского "Динамо" рассказал о выборе, который ему пришлось недавно принять. Рудько находился в активном поиске нового клуба, где он мог защищать ворота, однако много вариантов у него не было. В частности, Артур мог перебраться в Торпедо из Кутаиси, однако он отказался от переезда, надеясь на лучшее предложение. Голкипер признался, что хотел прежде всего найти команду дома в Украине, но вот и с этим не сложилось.

Рудько имел предложение от киприотского коллектива, но помешала сознательная позиция вратаря. Дело в том, что в Кармиотиссе, предлагавшей Артуру сотрудничество, президент россиянин Дмитрий Пунин, до того всего не поддерживающий сторону Украины. Таким образом, голкипер решил послушать свою совесть и не принимать предложение команды, где у власти представитель страны-агрессора.

Туда я не согласился ехать через президента клуба. Он русский, и я так понимаю, что он не за нас. Не Красава, одним словом. Это клуб Кармиотисса, там, где Хацкевич еще работал. Россиянин Дмитрий Пунин владеет этим клубом. Я его лично не знаю, но судя по отзывам… Я не знаю, возможно, он хорошего мнения об Украине и не очень хорошего о России. Но полной уверенности нет, а отзывы были не самые лучшие. Если говорить о владельцах Пафоса, где я играл с 2019 по 2022 год, то там, после начала полномасштабного вторжения России, мне моментально была предложена помощь. И люди там, с адекватным мировоззрением, скажем так. А в Кармиотису я отказался уезжать,

– сказал Рудько.

Кстати говоря. Клубом Красава, о котором упомянул Артур, руководит российский блогер Евгений Савин, который после начала полномасштабной войны переехал из России в Кипр и заявил свою команду во втором по силе дивизионе. Спортивный директор команды - бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк. К тому же Савин выпускал видео, где фигурировали Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко, рассказывающие о реалиях войны в Украине. Евгений делал это для того, чтобы показать правду своей российской аудитории.

Выступления Рудька