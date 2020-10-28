Матч у Лізі чемпіонів проти "Ференцвароша" стане останнім перед тим, як київське "Динамо" відправиться на карантин. Кияни вирішили піти на самоізоляцію, щоб не повторити долю "Шахтаря".

Київський клуб вирішив, що не хоче повторити долю одвічного конкурента донецького "Шахтаря", який залишився без ключових гравців перед важливими матчами. Про карантин у "Динамо" повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Карантин для "Динамо"

Всі футболісти та персонал підуть на двотижневу самоізоляцію відразу після прильоту з Угорщини. В Будапешті кияни проведуть матч другого туру групи Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша", який зараз тренує колишній гравець та тренер "Динамо" Сергій Ребров.

Кияни вже 28 жовтня зіграють проти угорців. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Таке рішення босів київського клубу вважають правильним, особливо перед суботніми тестами, яких у команді всі чекають з неабияким хвилюванням. У розташуванні клубу з Києва ніхто не хоче повторення долі донецького "Шахтаря", який без лідерів зіграв у Мадриді проти "Реала".

Додамо, що у складі вже є два позитивні тести на коронавірус. Їх виявили у голкіпера Георгія Бущана та захисника Віталія Миколенка. Також ще один тест був у тренера з фізичної підготовки Віталія Кулеби. Всі вони пішли на самоізоляцію та не полетіли з командою у столицю Угорщини.

Додамо, що після стартового туру у груповому етапі Ліги чемпіонів "Динамо" посідає 3-тє місце, а от їх угорський суперник замикає четвірку "групи смерті".